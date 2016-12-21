15مختطف من أبناء ريمة في سجون المليشيات يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

بدأ اليوم 15 مختطفا في سجون مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من أبناء محافظة ريمة إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل سجن ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام.

وقال المختطفون أن الإضراب جاء بسبب المعاملة القاسية والإهانة والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له من قبل المليشيات باستمرار.

وقالت مصادر محلية أن أسر المختطفين الـ15 ممنوعين من التواصل مع أبنائهم ولا يعرفون شيئاً عن حالتهم الصحية وعن أوضاعهم داخل سجون المليشيات، مؤكدين أن مليشيات الحوثي والمخلوع يطلبون منهم دفع مبالغ مالية خيالية مقابل الإفراج عنهم، مشيرين إلى أن لجنة ما يسمى بـ(العفو) – التي شكلتها المليشيات - ما هي إلا كذبة وفرية ومصيدة لذر الرماد في العيون.