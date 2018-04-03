مطار سيئون يعلق رحلاته الجوية عقب إضراب شامل لعمال المطار

أعلن مطار سيئون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاته، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى إشعار أخر، نتيجة إعلان عمال المطار الإضراب الكلي.

وبحسب وثيقة حصل موقع " الصحوة نت على نسخة منها، فقد وجه مدير عام مطار سيئون الدولي المهندس حسن الكثيري، رسالة إلى مدراء الشركات الطيران، يعلن فيها تعليق الرحلات من يوم غدٍ الأربعاء وحتى إشعار أخر.

وأرجع مدير المطار السبب إلى تعنت النقابة العمالية بمطار سيئون ورفضها الرجوع عن قرارها بالإضراب الكلي الذي يبدأ من غد الأربعاء.

وحمل مدير المطار المتسببين مسؤولية توقف الرحلات.

وتطالب نقابة العمال بمطار سيئون بمستحقات مالية متأخرة منذ قرابة عامين.

ويمثل مطار سيئون بوابة اليمنيين الجوية الأولى منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، عقب الانقلاب، يليه مطار عدن الذي تتعثر الرحلات فيها وقت لأخر نتيجة الأوضاع الأمنية.

