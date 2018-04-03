نائب الرئيس يستعرض مع بن دغر جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة

دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / إلى ضرورة تكاتف الجميع في سبيل حماية اليمن وأمنه واستقراره والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة والسلطات المحلية في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة وتلبية متطلبات المواطنين وما تحقق من نجاحات في هذا المجال، علاوة على ما أحرزه أبطال الجيش بمساندة الأشقاء في التحالف من انتصارات كبيرة على طريق استعادة الدولة اليمنية ودحر انقلاب الحوثيين.

وتطرق نائب الرئيس إلى ما يعانيه أبناء الشعب اليمني بسبب جرائم ميليشيا الحوثي واعتداءاتها المستمرة وسعيها لطمس هوية اليمنيين وثقافتهم على حساب أطماعها السلطوية،

وثمن نائب رئيس الجمهورية الدور الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم لأجل إفشال مشروع إيران في اليمن والمنطقة.



وجدد نائب الرئيس التأكيد على تمسك الشرعية بتحقيق السلام الدائم الذي يستند للمرجعيات المتفق عليها.