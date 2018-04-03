خمسة أيام من الجحيم على المليشيا في صعدة.. مصرع أكثر من 113حوثياً

تلقت مليشيا الحوثي الانقلابية ضربة موجعة في معقلها بمحافظة صعدة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

حيث لقي أكثر من113 حوثياً مصرعهم فيما أصيب 200 آخرين في معارك عنيفة شهدتها مديرية الظاهر، شمالي غرب محافظة صعدة، خلال الخمسة أيام الماضية ولازالت تتواصل حتى مساء الأربعاء، حسب ما ذكره موقع الجيش "سبتمبرنت".

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش الوطني / أحرزت خلال هذه المعارك تقدما ميدانيا كبيرا.

وكانت مدفعية الجيش ولأول مرة وصلت إلى جبال مران أمس الثلاثاء ودكت تجمعات للحوثيين، حسب ما أعلنه إعلام الجيش الوطني.



وكثفت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش والتحالف من قصفها لمواقع المليشيا في صعدة، مستهدفة تجمعات وتعزيزات.

وقال محافظ صعدة هادي بن طرشان "إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مساحات كبيرة من مديريات رازح، وغمر والظاهر وباقم وكتاف في محافظة صعدة، ووصلت الى تخوم مديرية الحشوة".

ومؤخراً افتتحت قوات الجيش الوطني جبهة خامسة في صعدة وتمكنت من تحرير مواقع عدة أبرزها معسكر " الكمب " وسط استمرار التقدم باتجاه سوق الملاحيظ.

ويجري استعدادات كبيرة للبدء في معركة مفتوحة في صعدة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" وذلك من خمسة محاور بالإضافة إلى زحف قوات الجيش من اتجاه الجوف.