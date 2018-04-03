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الجيش يتقدم نحو البيضاء من مأرب تزامناً مع تقدم آخر من اتجاه شبوة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 08:32 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يتقدم نحو البيضاء من مأرب تزامناً مع تقدم آخر من اتجاه شبوة

تمكنت / قوات الجيش الوطني / في محافظة مأرب من احراز تقدم باتجاه محافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش الوطني / مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي واصلت اليوم الثلاثاء، التقدم ميدانيا في المناطق الواقعة بين محافظتي البيضاء، ومارب.

وحسب المصادر فإن معارك عنيفة يخوضها أبطال قوات الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة قانية.

 وأحرزت القوات تقدماً ميدانياً إلى مشارف محافظة البيضاء، من اتجاه محافظة مارب، استعدادا لتحريرها، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش "سبتمبر نت".

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة،  والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية.

الغارات أسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للمليشيا الحوثية، علاوة على مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا.

في السياق.. تدور مواجهات عنيفة في منطقتي فضحة، والظهر، الواقعتين بين مديريتي ناطع، والملاجم، بعد تقدم الجيش من اتجاه شبوة عقب تحريرها جبهتي بيحان وعسيلان الأشهر الماضية.

 وتسعى قوات الجيش الوطني إلى تحرير محافظة البيضاء من عدة محاور تزامناً مع عمليات عسكرية أخرى لتحرير الحديدة وتعز ضمن خطة عسكرية وضعت مؤخراً، حسب ما تقوله مصادر عسكرية.

 

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