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أمهات عدن ينددن باستمرار اختطاف وإخفاء أبنائهن في سجون الحزام

الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:22 م الصحوة نت - خاص
أمهات عدن ينددن باستمرار اختطاف وإخفاء أبنائهن في سجون الحزام

نفذت / أمهات المختطفين والمخفيين/ قسراً في سجون الحزام الأمني وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء أمام مجلس القضاء الأعلى بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

 وقال مراسل "الصحوة نت" إن أمهات المختطفين طالبن بالإفراج عن قرابة 12 مختطفاً كانت قد أصدرت النيابة الجزائية بحقهم أحكام إفراج لكن تلك الأحكام لم تنفيذ.

وأكدت الأمهات أنهن سيواصلن تنفيذ الوقفات الاحتجاجية حتى يتم الإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام إفراج، والكشف عن مصير المخفيين قسراً.

يأتي هذا بعد أن استمرت أمهات المعتقلين في تنفيذ وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي على مدى أكثر من عامين، غير أن قضيتهن لا تحظى بالاهتمام ولم يتم الإفراج عن ذويهن ولم يكشف حتى عن مكانهم والسماح لهن بزيارتهم.

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