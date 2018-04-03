كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.. أمن مأرب يضبط كمية من الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من ضبط كمية من الحشيش المخدر في إحدى النقاط الأمنية.

وقال مدير عام شرطة مأرب العميد / عبد الملك المداني / إن قوات الأمن في نقطة نجد المجمعة (بداية طريق مأرب/البيضاء) ضبطت كمية تقدر ب 175 كليو حشيش كانت على متن دينة محملة بثمرة الطماطم والبطاطس وتم إخفاءها أسفل الحمولة.



ووجه العميد المداني شكره وتقديره للأجهزة الأمنية على جهودهم الكبيرة واليقظة العالية التي يتمتعون بها ونجاحاتهم الكبيرة في إحباط عمليات التهريب المتكررة لمليشيات الحوثي الانقلابية، مثمناً التعاون الكبير الذي يقدمه أبناء مأرب مع الأجهزة الأمنية.





يأتي هذا بعد يوم واحد من ضبط الأجهزة الأمنية لشاحنتين تقوم بتهريب اسطوانات الغاز إلى خارج المحافظة لتغذية السوق السوداء.