الرئيس هادي يؤكد على ضرورة تنفيذ الخطط العسكرية المرسومة لتحرير كافة المحافظات

أكد الرئيس اليمني / عبدربه منصور هادي/ على ضرورة مواصلة الانتصارات وتنفيذ الخطط العسكرية المرسومة بدقة حتى تحرير كافة مناطق اليمن من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تسعى لتنفيذ أجندة خارجية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة والعودة بالوطن نحو عهد الإمامة .

وأشاد الرئيس هادي بالانتصارات العظيمة التي يحققها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف جبهات القتال بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن / محمد علي المقدشي/.

وأطلع الرئيس من المقدشي، على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في جبهة البيضاء في منطقه غانية وتقدمه باتجاه مديرية السوادية، والانتصارات في جبهات محور صعدة في مدرية الملاحيظ والبقع والخضراء وتطويق المليشيا من اربعه اتجاهات في معقلها وكذلك التقدم العسكري للجيش الوطني في الساحل الغربي باتجاه محافظه الحديدة.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في معقل مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة من خمسة محاور.