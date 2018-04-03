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غدا..حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن محمد قحطان تحت هشتاج #الحرية_لقحطان

الثلاثاء 03 أبريل 2018 04:57 م
غدا..حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن محمد قحطان تحت هشتاج #الحرية_لقحطان

تنطلق  مساء غد الأربعاء حملة شعبية في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت هاشتاج: #الحرية_لقحطان #FreeQahtan للمطالبة بالإفراج عن السياسي المخضرم وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، والذي يصادف الـ4 من أبريل 2018، وهي الذكرى الثالثة لاختطافه.

 ويقود الحملة ناشطون وحقوقيون داخل اليمن وخارجها، لمطالبة المجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن قحطان بعد مخاوف من تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بمرض السكري.

 ومنذ اختطافه من داخل منزله في الرابع من أبريل 2015 في صنعاء من قبل مسلحين حوثيين تم اخفاؤه قسراً، ومنعت أسرته من زيارته أو الإطمئنان عليه.

 

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