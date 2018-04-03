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نائب الرئيس يشدد على ضرورة تفعيل وزارة التربية وتحصين الجيل الجديد من الغزو الحوثي

الثلاثاء 03 أبريل 2018 04:21 م الصحوة نت - متابعات
نائب الرئيس يشدد على ضرورة تفعيل وزارة التربية وتحصين الجيل الجديد من الغزو الحوثي

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل المؤسسة التعليمية بما يضمن تحصين الجيل الجديد من الغزو الفكري للميليشيات وحملتها الثقافية ضد ثقافتنا اليمنية.

وأكد نائب الرئيس خلال لقائه، وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، بأن التعليم يعتبر الركيزة الأساسية لنهوض المجتمعات والوسيلة الرئيسية لإفشال مخططات ومشاريع جماعات العنف والإرهاب.

واطلع على جهود الوزارة وما تحقق من نجاحات على صعيد استئناف وانتظام العملية التعليمية، متطرقا خلال اللقاء إلى محاولات الحوثيين تغيير مناهج التعليم وسعيهم لطمس الهوية اليمنية العربية واستبدالها بالهوية الفارسية وسعي الحوثيين لاستغلال المؤسسة التعليمية لتحريضهم الطائفي وزجهم بالقوة للطلاب في حربهم العبثية.

من جانبه استعرض الوزير سير العملية التعليمية وجهود تفعيل مكاتب الوزارة في المحافظات وسبل حماية الجيل اليمني من استغلال جماعة الحوثي للتعليم.

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