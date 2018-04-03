مكافأة لتأهلهم.. الرئيس يوجه بصرف 60 مليون ودرجات وظيفية للاعبي المنتخب الوطني

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بمنح درجات وضيفيه للاعبي المنتخب الوطني في وزارة الشباب والرياضة ، وصرف 60 مليون ريال يمني مكافئة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب بعد تأهلهم الى نهائيات كأس آسيا 2019م.

وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، أكد ان المنتخب الوطني صنع فرحة عميقة للشعب اليمني بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبين وهم يمثلون بلدهم الذي يمر بظروف استثنائية فرضتها الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثية الانقلابية على اليمنيين لخدمة مخططات ايران .

واضاف "سعداء جدا بهذا الانتصار الرياضي الكبير .. لقد أثبتم ان الشعب اليمني طاقة حيوية في مختلف المجالات حيث ان الشباب يمثل الشريحة الأوسع والأكثر من أجمالي عدد السكان ".. داعيا إيّاهم إلى مزيد البذل والعطاء لتطوير مستوى كرة القدم اليمنية وإعلاء راية اليمن في مختلف المحافل الدوليّة.

مشيدا بالإعداد الجيد للمنتخب الوطني من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم والمدربين، مشددا على بذل المزيد من الدعم والجهود والاهتمام لبعثه المنتخب الوطني ودعمها للأنشطة الرياضية وبما يسهم في ابراز مواهب الشباب وقدراتهم التي يتميزون بها لتمثيل البلاد في المحافل الدولية.

من جهته عبر وزير الشباب والرياضة نائف البكري ورئيس الاتحاد اليمني لكره القدم و أعضاء بعثة المنتخب الوطني عن سرورهم البالغ بحفاوة الاستقبال ومشاعر الود الفياضة التي حملها الرئيس ودعمه الكبير للمنتخب الوطني ورعايته الكريمة للشباب في مختلف المجالات و أهمية الدور والرسالة التي اضطلع بها المنتخب في رفع اسم اليمن الاتحادي ورايتها في مختلف المحافل الكروية.

وكرم وزير الشباب والرياضة باسم الوزارة وبعثه المنتخب الوطني رئيس الجمهورية بدرع "الراعي الاول للشباب والرياضة ".

كما قدم الوزير دروع تكريميه لكلا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد اليمني لكره القدم .