وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي في جنيف ويدعوه إلى زيارة عدن وتعز

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الثلاثاء، بمدينة جنيف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحث نتائج زيارته إلى العاصمة صنعاء وترتيبات زيارته القادمة إلى العاصمة المؤقتة عدن ضمن برنامجه قبل ذهابه إلى نيويورك لتقديم إحاطته الأولى لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري.

ووجه المخلافي الدعوة لغريفيث للاطلاع على الدمار الذي أصاب مدينة عدن ولزيارة مدينة تعز في جولة قادمة للاطلاع من كثب على الدمار الذي تسببت به الميليشيا الحوثية الانقلابية للمدينة وعلى الوضع الإنساني الذي يعانيه الناس جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيا المسلحة عليها.

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن أن مسؤولية تحقيق السلام تقع في المقام الأول على اليمنيين أنفسهم وأنه ينوي بعد الالتقاء بجميع الأطراف اليمنية تقديم رؤية لتصوره لإمكانيات إنجاز حل عادل وشامل للأزمة اليمنية مبني على المرجعيات وعلى ما تم إنجازه لوقف وإنهاء معاناة اليمنيين.