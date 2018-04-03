مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات جوية وتستهدف مواقع الميلشيات بالبيضاء

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مواقع ميلشيات الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية "إن غارات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للميلشيات الحوثية الطيران في خرفان برأس جبل الخليقة في منطقة قانية".

كما استهدفت المقاتلات مواقع وتجمعات وآليات المليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة حوران وقانية، ولا يزال تحليق الطيران مستمراً في الأجواء

وقال شهود عيان "إن أدخنة تصاعدت من الموقع الذي تتمركز فيه الميليشيات الحوثية وتم استهدافها بالغارات الجوية"

وتشن مقاتلات التحالف الجوي غارات جوية متواصلة لإسناد قوات الجيش الوطني في جبهات القتال والتي تنفذ عمليات هجومية على مواقع ميلشيات الحوثي الانقلابية ما بين الحين والآخر.