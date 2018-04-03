أمن عدن يرفض استلام الادوية الخاصة بالشيخ نضال واسرته تحمله مسؤولية تدهور صحته

رفضت ادارة امن العاصمة المؤقتة عدن استلام الادوية الخاصة بالشيخ نضال باحويرث المعتقل في سجونها منذ ايام .

وقالت اسرة الشيخ نضال ل"الصحوة نت" ان إدارة امن عدن رفضت استلام الأدوية الخاصة بأمراض الضغط والسكري الخاصة بالشيخ نضال باحويرث وايصالها له في سجونها.

وأوضحت الاسرة ان الشيخ يعاني من أمراض الضغط والسكر محملة ادارة الأمن كامل المسؤلية عن تدهور صحته.

وكان مسلحون يتبعون ادارة امن عدن ويستقلون سيارة سنتافي لون اسود قد اقدموا على اعتقال الشيخ نضال باحويرث عصر الاربعاء الماضي من امام مسجد الذهيبي في مديرية كريتر اثناء ذهابه لاداء صلاة العصر .

وكانت قد علمت اسرة الشيخ نضال في وقت لاحق ان قوات الامن احتجزت الشيخ نضال في مقر قوات مكافحة الارهاب بمنطقة جولد مور بمديرية التواهي