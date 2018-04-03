موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

أمن عدن يرفض استلام الادوية الخاصة بالشيخ نضال واسرته تحمله مسؤولية تدهور صحته

الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:07 ص الصحوة نت - خاص
أمن عدن يرفض استلام الادوية الخاصة بالشيخ نضال واسرته تحمله مسؤولية تدهور صحته الشيخ نضال

رفضت ادارة امن العاصمة المؤقتة عدن استلام الادوية الخاصة بالشيخ نضال باحويرث المعتقل في سجونها منذ ايام .

وقالت اسرة الشيخ نضال ل"الصحوة نت" ان إدارة امن عدن رفضت استلام الأدوية الخاصة بأمراض الضغط والسكري الخاصة بالشيخ نضال باحويرث وايصالها له في سجونها.

وأوضحت  الاسرة ان الشيخ يعاني من أمراض الضغط والسكر  محملة ادارة الأمن كامل المسؤلية عن تدهور صحته.

وكان مسلحون يتبعون ادارة امن عدن ويستقلون سيارة سنتافي لون اسود قد اقدموا على اعتقال الشيخ نضال باحويرث عصر الاربعاء الماضي من امام مسجد الذهيبي في مديرية كريتر اثناء ذهابه لاداء صلاة العصر .

وكانت قد علمت اسرة الشيخ نضال في وقت لاحق ان قوات الامن احتجزت الشيخ نضال في مقر قوات مكافحة الارهاب بمنطقة جولد مور بمديرية التواهي

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى