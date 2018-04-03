الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأممي لليمن

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر بعثة مجلس التعاون في جنيف مساء الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن جريفيث.

وجاء اللقاء على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم خطة الاستجابة لإغاثة الجمهورية اليمنية في مدينة جنيف السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).