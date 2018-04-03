محافظ صعدة: انتصارات كبيرة للجيش الوطني وسط انهيارات في صفوف المليشيات

قال محافظ صعدة هادي بن طرشان إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مساحات كبيرة من مديريات رازح، وغمر والظاهر وباقم وكتاف في محافظة صعدة، ووصلت الى تخوم مديرية الحشوة".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة «عكاظ»، أن صفوف الحوثيين منهارة وفي حالة ضعف دفاعي، بعد أن فقدوا القدرات العسكرية التي كانت لديهم قبل 3 أعوام، وأن الغطاء الجوي ساعدا على تفكيك الكثير من المواقع الاستراتيجية لميليشيا الحوثي.

وأفاد طرشان "أن الحوثي حول محافظة صعدة إلى سجن كبير، وارتفعت وتيرة جرائمه بشكل كبير مع تحرك الجيش الوطني وتقدمه نحو جبال مران وحيدان ومركز محافظة صعدة".

مشيراً "أن تلك الجرائم تنوعت بين الاعتقالات والمطاردة واختطاف الأطفال وإجبار العائلات بالقوة على تسليم أطفالهم والدفع بهم إلى الجبهات، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات والأموال تحت مسمى المجهود الحربي".

وكشف محافظ صعدة "أن السلطات المحلية تتلقى اتصالات يومية من المواطنين من أبناء المحافظة ترحب بتحرير الجيش لبعض المناطق، معربين عن تطلعهم لانتزاع بقية المناطق من قبضة ميليشيا الحوثي".

في سياق متصل ذكرت مصادر عسكرية في صعدة ان القيادي القيادي الحوثي أسامة المتوكل لقي مصرعه مع العشرات من مرافقيه في مديرية حيدان بمحافظة صعدة في قصف للتحالف العربي على أحد مواقعهم أمس لاثنين.