رابطة الأمهات تدعو لإنقاذ حياة المختطف "الحكمي" الذي فقد الحركة جراء التعذيب

وجهت رابطة الأمهات نداءً إلى المنظمات الدولية والحقوقية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المختطف / عبدالعزيز الحكمي/ الذي فقد الحركة في سجون مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقالت رابطة الأمهات في بيان لها إن الحالة الصحية للمختطف "الحكمي" تدهورت بشكل كبير بعد أن فقد الحركة جراء التعذيب في سجن الأمن السياسي بصنعاء.

وكانت أسرة المختطف "الحكمي" قد تفاجئت أثناء زيارتها له صباح الاثنين وهو مقعد على كرسي متحرك.

واختطف " الحكمي" في نوفمبر من العام 2016 من مقر عمله في إحدى صيدليات العاصمة صنعاء.

ويعد "الحكمي" أحد المختطفين ال"36" الذين خضعوا لمحاكمات باطلة وهزلية وانتزع منهم اعترافات تحت التعذيب.

وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت قرارا بنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، بسبب التدهور الشديد في حالته الصحية.

وجددت الرابطة في بيانها بسرعة اطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.



وفي صعيد متصل.. أطلقت مليشيا الحوثي المختطف / جمال المعمري/ بعد أن أصيب بالشلل جراء التعذيب الذي تعرض له في سجونها.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في أواخر العام 2014 اعتقلت الآلاف من المعارضين لها بينهم مدنيون وطلاب وصحفيون وسياسيون.