لأول مرة.. مدفعية الجيش تدك تجمعات للحوثيين في جبال مرّان بصعدة

دكت مدفعية / الجيش الوطني / لأول مرة مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في معلقها بمحافظة صعدة.

وقال / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/ إن مدفعية الجيش دكت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبل "الجميمة" القريب من ضريح الصريع "حسين الحوثي" بمرّان.

وتعد هذه هي المرة الأولى من وصول قذائف مدفعية الجيش الوطني المرابط في صعدة إلى جبال مران.

وكانت قوات الجيش الوطني قد استحدثت مؤخراً جبهات جديدة في صعدة، وتواصل الاعداد للتوغل في معقل المليشيا من خمسة اتجاهات.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ".

وفي صعيد متصل.. قال رئيس الوزراء /احمد عبيد بن دغر/، إن تضييق الخناق على مليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، يشكل بداية النهاية لمشروع ايران الطائفي الخطير عبر أدواتها من المليشيات الحوثية.