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رئيس الوزراء: تضييق الخناق على الحوثيين في معقلهم بداية النهاية

الأثنين 02 أبريل 2018 09:41 م الصحوة نت - الرياض
رئيس الوزراء: تضييق الخناق على الحوثيين في معقلهم بداية النهاية

قال رئيس الوزراء /احمد عبيد بن دغر/، إن تضييق الخناق على مليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، يشكل بداية النهاية لمشروع ايران الطائفي الخطير عبر أدواتها من المليشيات الحوثية.

وأضاف بن دغر، أن نجاح الجيش الوطني في فتح جبهة خامسة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة والاقتراب من مسقط رأس زعيم المتمردين في مران، يؤكد اقتراب النصر الناجز وتحقيق احلام وتطلعات اليمنيين في الدولة المدنية الاتحادية.

جاء ذلك خلال  اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم، بمحافظ صعدة هادي طرشان، مشيداً بما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من انتصارات حاسمة وتقدم ميداني متسارع في اطار العملية العسكرية لقطع رأس الافعى في معقلها الرئيس، واجتثاث مشروع ايران ووأد حلمها في تكوين مليشيات طائفية لها على غرار ما حدث في دول عربية أخرى، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه معقل مليشيا الحوثي من خمسة محاور.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ".

 

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