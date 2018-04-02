التحالف يقول إنه رصد صاروخاً باليستياً أطلق من صعدة وسقط بالحدود اليمنية السعودية

رصد التحالف العربي اطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية عصر الاثنين صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن / تركي المالكي/ في تصريح صحفي، قال إنه وفي تمام الساعة الخامسة وست وعشرين دقيقة (17:26) من عصر الاثنين، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية، من محافظة صعدة داخل الأراضي اليمنية.





وأكد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه ظهران الجنوب وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وكشف المالكي أن الصاروخ سقط داخل الأراضي اليمنية على مسافة (1.75) كلم من الحدود الجنوبية للمملكة.

وذكر المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وصعدت مليشيا الحوثي من هجماتها الصاروخية باتجاه الأراضي السعودية، حيث أطلقت مليشيا الحوثي أكثر من 10 صواريخ باليستية باتجاه المملكة كان آخرها عصر اليوم.

ويتهم التحالف العربي والشرعية اليمنية إيران بتزويد مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية لإشعال المنطقة.

ويأتي التصعيد الصاروخ الحوثي تزامناً مع بدء أولى جولات المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن "مارتن غريفيث"، الذي يسعى إلى استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية.

في السياق... قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش "إن ميليشيا الحوثي انتهكت قوانين الحرب بإطلاقها صواريخ باليستية عشوائيا على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية".