مصرع 30 حوثياً جنوب الحديدة

لقي أكثر من 30 حوثياً مصرعهم في جبهة الساحل الغربي جراء صد قوات الجيش لهجوم في عدد من المواقع.

وتصدت / قوات الجيش الوطني والمقاومة/، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم، محاولات تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب الحديدة.

وقالت مصار ميدانية إن المعارك التي دارت في الساحل تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي.

الغارات استهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق موزع والجراحي و التحيتا.

يأتي هذا تزامناً مع تحشيد حوثي في جبهة الساحل منذ أيام وذلك في محاولة لوقف زحف قوات الجيش باتجاه الحديدة.