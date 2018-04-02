أمن مأرب يضبط شاحنتين تُهرب اسطوانات غاز إلى الخارج المحافظة لتغذية السوق السوداء

القت / الأجهزة الأمنية / على شاحنتين تقوم بتهريب أسطوانات غاز إلى خارج المحافظة لتغذية السوق السوداء.

وقال أمن مأرب في صفحته على "الفيسبوك" إن رجال الأمن ضبطوا في إحدى النقاط الأمنية القبض على شاحنتين محملتين بأسطوانات الغاز كانت في طريقها إلى خارج المحافظة لبيعها في السوق السوداء.

وقام المهربون بإخفاء أسطوانات الغاز تحت أحجار البناء وذلك بغرض التمويه.



وتعيش المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ومنها العاصمة صنعاء، أزمة خانقة في مادة الغاز جراء متاجرة مليشيا الحوثي وبيعه في السوق السوداء.

وتتخذ مليشيا الحوثي من السوق السوداء مصدراً لتمويل جبهات قتالها على حساب قوت الشعب اليمني.