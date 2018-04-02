مليشيا الحوثي تطلق سراح مختطف بعد أن أُصيب بالشلل التام جراء التعذيب

أطلقت مليشيا الحوثي مختطفاً بعد أن أصيب بالشلل جراء التعذيب الذي تعرض له في سجونها.

وقالت مصادر حقوقية إن المختطف / جمال المعمري/ تعرض للشلل التام بعد تعرضه للتعذيب الوحشي في سجون مليشيا الحوثي.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت / جمال المعمري/ قبل حوالي عامين.

يأتي هذا وسط استمرار مليشيا الحوثي باختطاف وإخفاء الآلاف من المدنيين تعرض المئات منهم إلى تعذيب وحشي أقعد منهم العشرات على إثره.





وفي صعيد متصل.. تفاجئت أسرة المختطف / عبدالعزيز الحكمي/ أثناء زيارته وهو على كرسي متحرك بعد تدهور صحته جراء التعذيب بسجون الحوثيين في العاصمة صنعاء.

ويعد / عبدالعزيز الحكمي/ ضمن المختطفين الـ36 الذين خضعوا لمحاكمة هزلية بعد انتزاع منهم اعترافات باطلة تحت التعذيب.



المختطف الحكمي



