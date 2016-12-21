إب: قبائل بني سبأ بيريم تمنع المليشيات من اقتحام مناطقهم واختطاف مواطنين

تصدى مسلحو قبائل بني سبأ بمديرية يريم شمال محافظة إب لحملة حوثية أرادت اقتحام مناطقهم واختطاف عدد من أبناء المنطقة.

ويوم أمس أخرجت المليشيات أطقم عسكرية ووصلت الى اطراف مناطق قبائل بني سبأ بالمديرية بهدف ممارسات وانتهاكات ضد المواطنين واختطافات واقتحامات للمنازل والبيوت.

وأفادت مصادر محلية بيريم بأن مسلحي الحوثي وصلوا على متن طقمين عسكريين إلى أطراف مناطق بني سبأ لكنهم تفاجأوا بإنتشار مسلحين قبليين واطلاق نار وتمترس في الطرقات والجبال الأمر الذي دفعهم للتراجع والإنسحاب.

وحذرت قيادات محلية وعدد من أبناء المنطقة مليشيات الحوثي من استمرار الإنتهاكات والجرائم بحق أهاليهم وأبناء القبيلة.

وفي مديرية الرضمة المجاورة لمديرية يريم تصدى أهالي قرية زبيد بعزلة يحير وقبل أربعة أسابيع لحملة حوثية وحدثت مواجهات بين أهالي القرية والمليشيات التي سقطت بين جريح وأسير تم الافراج عنهم بعد تدخل وساطة محلية لإحتواء القضية والتزام المليشيات بعدم التعرض لأهالي القرية أو أبناءها في أي مكان.