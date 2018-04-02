حجة.. عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين يصلون مستشفى الجمهوري

استقبلت هيئة المستشفى الجمهوري في محافظة حجة مساء الأحد عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في جبهة ميدي خلال اليومين الماضيين .

ونقل شهود عيان "للصحوة نت" توافد عشرات الجثث من قتلى الميليشيات الحوثية مع عشرات الجرحى ، جلبتهم من جبهة ميدي شمال غرب المحافظة ، اثر غارات تعرضت لها عناصرهم مع مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار الشهود إلى أن ثلاجة الهيئة تكتظ بمئات الجثث من قتلى الميليشيات رغم توسيعها ، كما ان مقدرات المستشفى اصبحت حكرا على جرحى الانقلابيين.

وكانت قوات الجيش الوطني والتحالف العربي كثفت، أمس الأحد، ضرباتها الجوية وقصفها المدفعي على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإنقلابية في كل وادوي بن عبدالله والجمرك في حرض ، وفي مزارع الجر بعبس ، ومواقع متفرقة في ميدي ، كبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضغط ميداني عسكري لقوات الشرعية والتحالف العربي على الميليشيات الحوثية في عدد من جبهات صعدة شمال شرق حجة، وكذا جبهات الساحل بالحديدة.