مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن يبدأ غداً في جنيف

تعقد الأمم المتحدة في جنيف وحكومتا سويسرا والسويد غداً الثلاثاء، مؤتمرا رفيع المستوي للدول المانحة لإعلان التبرعات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

ويترأس وفد اليمن في المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ويضم عبدالرقيب فتح مسؤول ملف الإغاثة ووزير الإدارة المحلية بالحكومة اليمنية.

كما يرأس وفد المملكة في المؤتمر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية الدكتور عبدالله الربيعة.

ويفتتح المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ونائب الرئيس السويسري أولي مرور، ونائبة رئيس وزراء السويد إيزابيل لوفن.