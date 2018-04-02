لحج.. الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في القبيطة ويتقدم صوب الراهدة

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم الاثنين من احراز تقدما في جبهة القبيطة على الأطراف الشمالية لمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على جبل جالس الإستراتيجي ونجد قفيل وجبل كوكب وجبل المشقر وطريق المغنية المؤدية إلى مدينة الراهدة.

وأضاف المصدر ان هذا التقدم يأتي بعد هجوم عنيف وعملية التفاف نفذتها قوات الجيش الوطني وتمكنت من السيطرة على هذه المواقع في حين فرت المليشيا الانقلابية نحو الراهدة مخلفين وراءهم أسلحة وذخائر.

وأكد المصدر ان قوات الجيش تواصل عملياتها العسكرية في عدد من المواقع والقرى أبرزها منطقة دياش ومنطقة الكعبين والتي باتت في حكم السيطرة النارية للجيش.

وتأتي هذه الانتصارات ضمن سلسلة الانتصارات التي صنعتها قوات الجيش الوطني منذُ انطلاق عملياته العسكرية قبل أربعة أيام.