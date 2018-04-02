الميسري يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمؤسسة الدفاعية والأمنية ومكافحة الإرهاب

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ،اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمؤسسة الدفاعية والأمنية والجهود التي تبذل لتعزيز وتطوير أداءها الوطني والمهني والقتالي في هذه المعركة المصيرية الفاصلة.

وثمن الميسري خلال لقائه ،اليوم ،في العاصمة المؤقتة عدن، نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح قائد الزنداني ،ومدير الدائرة المالية العميد الركن عبد الله عبد ربه ناجي، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي منصور الوليدي ،ومدير الدائرة الفنية بوزارة الدفاع العميد الركن شمسان البكيلي وعدد من القادة ،التضحيات البطولية التي اجترحها منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية في معارك الدفاع عن النظام الشرعي وحماية الوطن من التدخلات الخارجية وأطماعها العدوانية .

واستمع الميسري منهم الى جملة من القضايا المتعلقة بعمل وحدات القوات المسلحة في عدن والمناطق المحررة، وآخر التطورات الميدانية في المواجهات العسكرية مع المليشيا الانقلابية المتمردة والنجاحات الميدانية المحققة في عموم جبهات المواجهة القتالية مع قوى الشر والإرهاب الانقلابية المتمردة .

واكد الميسري عزم القيادة السياسية والعسكرية العليا على تطوير سعيها الحثيث لإعادة البناء والتحديث النوعي الذي تشهده المؤسسات الدفاعية والأمنية من اجل حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والغلو والتطرف في كافة المناطق والمحافظات.

كما استعرض اللقاء الترتيبات الجارية والخطوات الإجرائية لصرف مرتبات شهري يونيو ويوليو لمنتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية والمقاومة الوطنية وشهداء الحرب والموازنات التشغيلية لوحدات القوات المسلحة والإسراع بصرفها خلال الأيام القادمة وانتظامها شهريا .