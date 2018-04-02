هيومن رايتس:الحوثيون انتهكوا قوانين الحرب بإطلاق صواريخ على مدنيين بالسعودية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش "إن ميليشيا الحوثي انتهكت قوانين الحرب بإطلاقها صواريخ باليستية عشوائيا على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية".

وأضافت المنظمة الدولية في بيان نشره موقعها الإلكتروني، أن "هجمات الصواريخ الباليستية غير الموجهة غالبا ما تكون عشوائية، خاصة في المدى البعيد، حيث لا يمكنها استهداف الأهداف العسكرية بدقة".

وأشارت أنه "عندما تُوجّه هذه الهجمات عمدا أو عشوائيا نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب، وقد يكون الذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسؤولين عن جرائم الحرب" بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وقال البيان على لسان "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "على الحوثيين أن يوقفوا فورا هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية".

وتابعت "ويتسن" "لكن مثلما لا تبرر الغارات الجوية غير القانونية التي قام بها التحالف هجمات الحوثيين العشوائية، لا يمكن للسعوديين استخدام صواريخ الحوثي لتبرير إعاقة وصول البضائع الضرورية للسكان المدنيين".

وطالبت "رايتس ووتش" القادة العسكريين "الالتزام بسياسة عدم استخدام الصواريخ البالستية ذات التأثيرات الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان".