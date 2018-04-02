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مليشيات الحوثي تستخدم ورقة "الراتب" للضغط على الجيش للانضمام إلى صفوفها

الأثنين 02 أبريل 2018 12:09 م الصحوة نت - متابعات
مليشيات الحوثي تستخدم ورقة "الراتب" للضغط على الجيش للانضمام إلى صفوفها

قال مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان وليد الابارة "إن الحوثيين استخدموا ورقة الرواتب للضغط على أفراد القوات المسلحة الذين رفضوا الانخراط في المواجهات منذ بداية الانقلاب، محاولين استقطابهم ورفد الجبهات القتالية بهم والاستفادة من خبراتهم العسكرية".

وأضاف  في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن الحوثيين بعد أن سيطروا على الاقتصاد ونهبوا الاحتياطي النقدي من البنك المركزي المقدر بـ4.7 مليار دولار وفق الرواية الرسمية للحكومة الشرعية، قاموا بعسكرة الاقتصاد وتسخير كل موارد البلد لما يسمى بالمجهود الحربي.

وبيّن أن الهدف من تلك الخطوات الممنهجة التي اتبعها الحوثيون ضد شعبهم كان محاولة إجبار الشعب على القتال معهم، عبر استغلال تهاوي سعر العملة والاقتصاد، والغلاء الكبير للسلع الغذائية، وانقطاع المرتبات، وتعاظم الفاقة لدى منتسبي المؤسسة العسكرية، إذ أن المرتبات كانت بالنسبة للكثيرين منهم مصدر الدخل الوحيد.

وأشار الأبارة  "ان الحوثيين استخدموا الراتب ورقة ضغط وابتزاز أخيرة، خصوصا مع اشتداد المواجهات في أكثر من 12 جبهة قتالية، واحتياج الميليشيات للعنصر البشري لتغطية حالات العجز التي تمر بها".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين واتخاذ إجراءات رادعة لكبح محاولاتهم المستميتة بتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى ثكنات فيما يختبئ قادة الميليشيا الإرهابية في الكهوف.

من جانبه اعتبر العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات بوزارة الدفاع اليمنية أن استخدام سياسة التجويع ضد الشعب اليمني في القطاعات الحكومية واستمالة القوات المسلحة التي رفضت المشاركة في الحرب بالدورات الثقافية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات أمر خطير عسكرياً وإنسانياً وعلى المجتمع الدولي إيقافه.

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