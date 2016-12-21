الحكومة تُبدي استعدادها للمشاركة في اجتماع الأردن





أبدت الحكومة استعدادها للمشاركة في اجتماع الذي دعا له المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في الأردن.

وقال وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، في تصريحات للصحافيين، عقب لقائه الأربعاء، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة بالقاهرة، قال إن حكومته مستعدة للمشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل في الأردن.

وأشار المخلافي إلى أن أبو الغيط أكد له وقوف الجامعة العربية مع اليمن وحرصها على دعم وتأييد الحكومة الشرعية وأمن واستقرار وسلامة الأراضي اليمنية ووحدة البلاد.

هذا ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع القادم، اجتماعا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار.

ويأتي لقاء الأردن المزمع كثمرة لاجتماعات اللجنة الرباعية في العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع.

وتتمسك الحكومة بمرجعيات كأساس لأي حل أو تسوية سياسية مع المليشيات الانقلابية.

وتنتظر الحكومة خارطة جديدة بعد رفضها للخارطة الأممية السابعة والتي اعتبرتها شرعنة للانقلاب.





* الصحوة نت | متابعة خاصة