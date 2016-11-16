صورة صادمة لمسجد التوحيد في تعز بعد تحريره من قبضة المليشيات الانقلابية

كشفت صور نشرتها عدد من وسائل الإعلام التابعة للمقاومة الشعبية كمية القاذورات الكبيرة التي خلفتها المليشيات المسلحة التابعة للمخلوع صالح والحوثي في مساجد محافظة تعز.

ونشرت مواقع المقاومة صوراً لمسجد التوحيد في مدينة تعز بعد تحريره من المليشيات الانقلابية والتي أظهرت حجم الوساخة والمخلفات البشرية التي ملأت المكان بالإضافة إلى كتابة عدد من الشعارات الطائفية وتعليق الصور والذكريات على جدران المسجد رغم قدسية المكان وعلو مكانته في قلوب اليمنيين والمسلمين جميعاً.