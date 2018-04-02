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نجاة مدير شركة النفط بحضرموت من محاولة اغتيال

الأثنين 02 أبريل 2018 01:36 ص الصحوة نت - حضرموت
نجاة مدير شركة النفط بحضرموت من محاولة اغتيال قوات أمنية - حضرموت

نجا مدير شركة النفط في ساحل محافظة حضرموت من محاولة اغتيال مساء الأحد، وذلك حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على مدير شركة النفط بساحل حضرموت، /محمد شريم/، في مديرية الديس الشرقية.

وأضاف المصدر أن سيارة يستقلها المسلحون اعترضت سيارة شريم في جسر يثمون شرقي المديرية، ومن ثم أطلق عليها المسلحون وابلا من الرصاص، ثم لاذوا بالفرار.

وأسفر الهجوم عن اعطاب السيارة فيما لم يصب المسؤول الحكومي بأي أذى، وذلك حسب إفادة المصدر الأمني.

وانتشرت مؤخراً في المحافظات الجنوبية فرق الاغتيالات سيما في عدن وحضرموت وطالت عدداً من الخطباء والدعاة والمسؤولين الأمنيين بالإضافة إلى مدنيين، فيما بدأت تنتقل إلى بعض المحافظات المجاورة.

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