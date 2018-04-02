على إثر خلافات حادة.. تبادل إطلاق الرصاص بين قيادات حوثية في مذيخرة إب

قال مصدر محلي إن خلافات حادة تشهدها مديرية مذيخرة بمحافظة إب وسط اليمن بين عدد من القيادات الحوثية.

وبحسب المصدر فقد تطورت الخلافات لتبادل إطلاق النار بين عدد من القيادات الحوثية المحلية وأخرى من خارج المديرية.

وأضاف المصدر لـ"الصحوة نت" أن الخلافات قادت لتبادل إطلاق النار بين قائد النقطة الحوثية بمنطقة "شرف حمير" بمذيخرة المدعو أبو حسين المغربي ، تبادل إطلاق النار مع القيادي المتحوث الشيخ أحمد محمد منصور باشا وسط محاولات حوثية لاحتواء الخلافات.

وأكد المصدر أن الشيخ المتحوث، كان له دور بارز باستدعاء المليشيا وإنشاء النقطة الحوثية في منطقة "شرف حمير".

وشهدت المديرية الأسابيع الفائتة خلافات حادة بين قيادات حوثية من خارج المديرية وعدد من القيادات المحلية والتي تعرف بفئة المتحوثين.