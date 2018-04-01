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الجيش يُفشل تسللاً غرب تعز وقصف مدفعي حوثي يستهدف المناطق السكنية

الأحد 01 أبريل 2018 11:41 م الصحوة نت - خاص
الجيش يُفشل تسللاً غرب تعز وقصف مدفعي حوثي يستهدف المناطق السكنية صورة إرشيفية


تمكنت / قوات الجيش الوطني / من صد محاولة تسلسل لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز مساء الأحد.

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش / أفشلت تسللاً حوثياً في جبهة مقبنة بعد أن حاولت المليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش في حواعة غرب المحافظة.

وحسب المصادر فقد كبدت قوات الجيش مليشيا الحوثي خسائر في العدة والعتاد وأجبرت المليشيا على التراجع.

وتزامناً مع الهجوم.. شنت مليشيا الحوثي قصفاً مدفعياً عشوائياً على القرى والمناطق السكنية في عزل الفكيكة والقحيفة واليمن بمديرية مقبنة، وذلك حسب ما ذكرته "شبكة تعز الإخبارية".

وتقصف مليشيا الحوثي القرى والأحياء السكنية في تعز بصورة يومية ما يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين أبرزهم نساء وأطفال، وسط تفاقم الوضع الإنساني والصحي بالمدينة.

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