فيما المستشفى يكتظ بالجرحى.. أكثر من 20 جريحاً حوثياً يصلون مستشفى الثورة بإب

قال مصدر طبي في محافظة إب وسط اليمن لـ"الصحوة نت" إن / هيئة مستشفى الثورة العام بالمدينة / استقبلت أكثر من 20 جريحاً حوثياً خلال الساعات الماضية قادمين من جبهتي تعز والحديدة.

وبحسب المصدر فإن عدداً من جرحى المليشيا وصلوا مساء أمس حالتهم حرجة وبوضع صحي غير مستقر وخضعوا لعمليات جراحية متعددة.

وأضاف المصدر أن طوارئ مستشفى الثورة استقبلت أكثر من 20 جريحاً من المليشيا وتم توزيعهم لمختلف الأقسام خصوصا أقسام الجراحة والعمليات والرقود والعناية المركزة.

وكانت مستشفيات أخرى بمدينة القاعدة قد استقبلت عشرات الجرحى من مليشيا الحوثي منذ انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة بمحافظة تعز المجاورة لمحافظة إب.

وذكرت المصادر أنه ما يزال تدفق الجرحى مستمر حتى اليوم بالوقت الذي تنشط المليشيا لاستقطاب الأطفال وزجهم في محارق الموت العبثية دفاعا عن أوهام ومزاعم المليشيا الحوثية وأفكارهم التي لم يتقبلها اليمنيون.

ويكتظ مستشفى الثورة العامة بمدينة إب بمئات الجرحى من مسلحي المليشيا واتخذت منه الجماعة واحداً من أهم المستشفيات لمعالجة جرحاها ومسلحيها منذ سيطرتها على إب منتصف أكتوبر 2014م.