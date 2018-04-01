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قتلى وجرحى حوثيون في غارات استهدفت تجمعات لهم بمعسكر الحمزة في إب

الأحد 01 أبريل 2018 09:15 م الصحوة نت - خاص
قتلى وجرحى حوثيون في غارات استهدفت تجمعات لهم بمعسكر الحمزة في إب

قصفت / مقاتلات التحالف العربي / عدداً من الأهداف والمواقع العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن طيران التحالف استهدف مليشيا الحوثي اليوم الأحد بعدة غارات بمديرية السبرة جنوب شرق إب والتي تتواجد فيها أهم معسكرات المليشيا بالمحافظة.

وبحسب المصادر فقد قصف الطيران مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في معسكر الحمزة بعدة غارات جوية .

واستهدفت الغارات آليات عسكرية وتجمعات مسلحة تسببت بسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وقالت مصادر محلية أخرى إن الطيران أغار على تجمعات المليشيا الحوثية بذات المديرية في وادي قرية الأصمين بثلاث غارات جوية.

ويعد معسكر اللواء 30 مدرع "معسكر الحمزة" من أهم المواقع العسكرية لمليشيا الحوثي والذي تتخذ منه مقرا لتدريب مسلحيها وإرسال مقاتليها منه لعدد من الجبهات.

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