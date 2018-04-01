نائب الرئيس يشدد على ضرورة تكثيف التواصل بمختلف المكونات لمساندة الشرعية

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التواصل بمختلف المكونات في المحافظات للدفع بهم نحو مساندة الشرعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمحافظ محافظة المحويت الدكتور / صالح سميع / ومحافظ محافظة حجة /عبدالكريم السنيني / للاطلاع على المستجدات والقضايا المرتبطة بمهامهما.

وخلال اللقاء أكد نائب رئيس الجمهورية على عزم القيادة السياسية بمساندة دول التحالف في المضي نحو استعادة البلاد وبسط سيطرة الدولة على كل المحافظات.

وأشار نائب الرئيس إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب اليمني في ظل الانقلاب، وما يتجرعونه من ويلات يومية بفعل غياب الدولة وسيطرة ميليشيا الحوثي وممارساتها مختلف الانتهاكات ونهبها للمال العام والخاص، مؤكداً بأن الواجب الوطني يقتضي وقوف اليمنيين جميعا في صف واحد بوجه هذه العصابة التي تتسبب في الدمار وإزهاق الأرواح ونزيف الدم اليمني.