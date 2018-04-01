قوات الجيش تواصل زحفها باتجاه سوق "الملاحيظ" بصعدة والتحالف يدمر تعزيزات حوثية

قالت مصادر عسكرية في محافظة صعدة إن /قوات الجيش الوطني/ تواصل تقدمها في مديرية الظاهر لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت المصادر أن / قوات الجيش / تزحف باتجاه سوق الملاحيظ وسط خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ"، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وفي ذات السياق.. استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصعدة، ومنها تعزيزات في "مران" كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في "كوكبان" بمديرية حيدان.

وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت قوات الجيش قد استحدثت جبهة جديدة بمديرية الظاهر (جنوبي غرب صعدة)، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة.

وتواصل قوات الجيش الوطني في صعدة عملياتها القتالية ضد مليشيا الحوثي ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".



