مصدر مصرفي: استقرار نسبي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني استقراراً نسبياً خلال الأيام القلية الماضية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .

وقال مصدر مصرفي في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن أسعار الصرف استقرت خلال الأيام السابقة بعد أن شهدت العملى اليمنية انهيارا كبيرا سابقا .

وأضاف المصدر " أن أسعار الدولار استقرت عند 486ريال للشراء و 487 ريال للبيع كما استقر سعر الريال السعودي عند 129.3 ريال للشراء و 129.5ريال للبيع .

يأتي هذا بعد أزمة خانقة في انهيار العملة اليمنية انعكست بشكل مباشر على ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية في البلد الذي يستورد أكثر من 80% من استهلاكه المحلي من بينها المواد الأساسية والوقود.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت عن مليار دولار كوديعة في البنك المركزي لدعم العملة.