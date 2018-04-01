نائب الرئيس يشدد على تسهيل إجراءات الحجاج ومنع أي مخالفات ويشيد بجهود المملكة

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، على ضرورة مضاعفة الجهود لتسهيل الاجراءات اللازمة للحجاج بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة وأن تتولى الوزارة مسؤوليتها في الاهتمام بالحجاج اليمنيين وخدمتهم والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز السلبيات التي حصلت في العام الماضي وتعزيز الإيجابيات.

وشدد خلال لقائه وزير الأوقاف أحمد عطيه للاطلاع على الترتيبات اللازمة للحجاج اليمنيين في الموسم القادم، شدد على ضرورة منع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال الحجاج وعدم التهاون في هذا الباب أو التورط بالوقوع في مضاعفة التزامات الحجاج اليمنيين الذين تكبدوا العناء والجهد لأجل أداء فريضة الحج بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا.

وثمن نائب الرئيس جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر جهاتها المختصة وتسهيلاتهم للحجاج اليمنيين وتقديرهم للأوضاع الحالية التي تعيشها اليمن بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

واستمع نائب الرئيس في اللقاء إلى تقرير عن سير الترتيبات اللازمة لموسم الحج وجهود التنسيق مع الأشقاء والإشراف على الوكالات السياحية المعتمدة، موجها بمزيد من الجهد لتذليل الصعاب أمام الحجاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.