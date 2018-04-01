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أمنية تعز تشدد على ضبط اي مخالفات عسكرية ومنع الدرجات النارية التي تقل مسلحين

الأحد 01 أبريل 2018 03:03 م الصحوة نت - متابعات
أمنية تعز تشدد على ضبط اي مخالفات عسكرية ومنع الدرجات النارية التي تقل مسلحين

حثت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ الدكتور امين محمود ، الوحدات العسكرية بضبط أفرادها وعدم التهاون مع أية مخالفات ومنع مرور الدراجات النارية التي تحمل ملثمين والتعامل معها بكل حزم واستهدافها بشكل مباشر نظرا لكثرة الحوادث التي يتم ارتكابها بواسطتها.

كما ناقشت اللجنة المستجدات الأمنية والإجراءات الخاصة بتفعيل الخطة الأمنية وتفعيل اقسام الشرطة وما تم تحقيقه في ضبط مرتكبي الجرائم و والوقاية منها .

و أهاب المحافظ بأعضاء اللجنة مضاعفة الجهود واستغلال الإمكانات المتاحة والارتقاء بمستوى الأداء وتوفير الأمن وعدم التهاون مع كل من يعبث باستقرار المحافظة.. لافتا الى ضرورة إشراك مختلف الشرائح المجتمعية في ضبط الامن باعتباره مسؤولية مجتمعية.

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