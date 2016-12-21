مقتل وإصابة 19 حوثيا واستشهاد وجرح 11 من الجيش والمقاومة بتعز

قُتل 7 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 11 آخرون اليوم الأربعاء في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز. في المقابل استشهد اثنان وأصيب 9 من قوات الجيش والمقاومة بالإضافة إلى استشهاد 2 مدنيين وإصابة 4 آخرين جراء القصف على الأحياء السكنية.

وتعرضت الأحياء السكنية شرق المدنية وفي محيط معسكر الدفاع الجوي والحصب والبعرارة وبيرباشا غرب المدينة وقرى العشملة والعبدلة مقبنة لقصف بقذائف الهاوزر والدبابات من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في جبل العلاء ومطار تعز الدولي بالجند وتبة السلال وسفتيل شرق المدينة ومن الخمسين والستين وتبة الضنيين شمال المدينة ومن البرح غرب تعز.

وقد دكت مدفعية الجيش الوطني في باب المندب مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في كهبوب ومعسكر العمري بذوباب غرب تعز بعشرات القذائف .

من جهة ثانية أنذرت مليشيا الحوثي والمخلوع سكان حي المخرطة في جولة القصر شرق المدينة باخلاء منازلهم .