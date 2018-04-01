طيران التحالف يستهدف مجاميع حوثية بمران صعدة ومصرع عدد من عناصر المليشيات









لقي مجموعة من مقاتلي المليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قائد ميداني وجرح آخرون إثر تدمير طيران التحالف العربي لطقمين عسكريين في موقع كوكبان غرب خميس مران في مديرية حيدان بصعدة.





وبحسب مركز صعدة الإعلامي فقد سارعت المليشيات لتطويق المكان الذي تم استهدافه وقطع الاتصالات في محاولة منها لمنع معرفة عدد قتلاها.





وكانت الأطقم المستهدفة في طريقها لدعم جبهة الملاحيط التي تم فتحها خلال اليومين الماضيبن من قبل قوات الجيش الوطني والتي أحدثت ارباكا كبيرا في صفوف المليشيات إثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش في مناطق جنوب الملاحيط والمنزالة ومعسكر الكنب والصافية وغرب مفرق ذويب.





وأكد مركز صعدة الإعلامي بأن المليشيات تعاني من رفض المواطنين للقتال معها في الجبهة بعد مصرع أعداد كبيرة من مقاتليها على أيدي قوات الجيش وضربات طيران التحالف ما دفع المليشيات لتصنيف الرافضين بأنهم خونة وأنه سيتم التعامل معهم وفقا لذلك.





وتشهد مديريات محافظة صعدة تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين ورفضا للانخراط في معارك الحوثيين بعد عودة مئات الجثث من جبهات القتال.



