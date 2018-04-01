رابطة الأمهات تطالب بوقف محاكمة "مختطفين" بصنعاء وتصفها بالهزلية والباطلة





أكدت رابطة أمهات المختطفين، أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بعقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية لـ 36 من المختطفين، منذ مطلع أبريل 2017 في المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيرة إلى أن الجماعة ستعقد الجلسة الـ “22” يوم الأحد القادم.

وقالت الرابطة في بيان لها "السبت" إن سير الإجراءات بحق المختطفين رافقه الكثير من الانتهاكات والمخالفات القانونية، بدءا بطريقة اختطافهم والإخفاء القسري الذي تعرضوا له والتعذيب الوحشي في مكان اعتقالهم وسجنهم، والذي تحدث عنه بعض المختطفين أمام القاضي في جلسات سابقة؛ منها الضرب والتعليق والتهديد بالقتل وانتهاك الأعراض و إجبارهم على الشرب من مياه المجاري وماهي إلا انتهاكات يسيرة مما يحدث لهم داخل السجون والمعتقلات؛ مما يؤكد عدم شرعية هذه المحاكمات وبطلان إجراءاتها.

وذكرت الرابطة في بيانها أن جماعة الحوثي تعمدت خلال فترة محاكمة المختطفين، التشهير بهم في الإذاعة والتلفزيون مما أثر على حقهم الدستوري في البراءة والمحاكمة العادلة، ومنع دخول الأمهات إلى جلسات المحاكمة والاعتداء على المحامين، واستمرار احتجاز المختطفين في معتقل الأمن السياسي، وتعرضهم للتعذيب اليومي ومنع الزيارات عنهم لفترات متفاوتة وغير ذلك من الانتهاكات.

الرابطة طالبت بوقف هذه المحاكمات وسرعة إطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط.

وحملت رابطة الأمهات جماعة الحوثي الانقلابية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها.

ودشن / ناشطون وحقوقيون / مساء اليوم السبت، حملة تضامنية مع المختطفين الذين يحاكمون في محاكم هزلية بالعاصمة صنعاء.