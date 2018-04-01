إصلاح تعز يطالب بفتح تحقيق عاجل حول جريمة استهداف الأكحلي ودوكم

دان / التجمع اليمني للإصلاح/ في محافظة تعز بأشد العبارات عملية الاغتيال الآثمة التي استهدفت خطيب جامع العيسائي الاستاذ عمر دوكم و الأستاذ رفيق الاكحلي الذي ارتقى شهيدا في الحال بينما تعرض عمر لجروح بالغة الخطورة وهو يرقد في المستشفى في وضع حرج.

وقال إصلاح تعز في بيان له إنه لمن دواعي الحزن والأسف أن تحدث هذه الجرائم داخل المدينة في الوقت الذي يخوض أبطالنا في الجيش الوطني معركة الوطن ضد الانقلابيين في جبهات الشرف والكرامة ، ويقدمون التضحيات دفاعا عن الهوية و الكرامة و الحرية و انتصارا لليمن الجديد ..يمن الأمن والحرية والعدالة ، الذي سيحمي الناس ويصون كرامتهم وأرواحهم ، وحرياتهم .

وطالب إصلاح تعز السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة القيام بمسؤوليتهما في إنهاء مظاهر الانفلات الأمني ، وإيقاف نزيف الدم المستمر في المدينة.

ودعا إصلاح تعز إلى الإسراع بفتح تحقيق عاجل وشفاف ، حول هذه الجريمة ، ومكاشفة الرأي العام بنتائج التحقيق ، لمعرفة الجناة ، تمهيدا لاقتيادهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، داعياً الحكومة إلى القيام بمسؤولياتها في تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية وما تحتاجه من عتاد وآليات تستطيع معها أن تبسط سيطرتها الأمنية بمقدرة وكفاءة.

وأهاب إصلاح تعز بالخطاب المسجدي و الإعلامي وكافة منابر ومنافذ التواصل الاجتماعي والجماهيري أن يقوم برسالته التي تبني ولا تهدم وتوحد ولا تفرق وتجمع ولا تمزق( وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون).

وتقدم إصلاح تعز بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد رفيق الأكحلي ، داعياً بالشفاء العاجل للاستاذ عمر دوكم.

نص البيان

بيان صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

ينعي التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز الأخ الاستاذ رفيق الأكحلي و يدين بأشد العبارات عملية الاغتيال الآثمة التي استهدفت خطيب جامع العيسائي الاستاذ عمر دوكم و الأستاذ رفيق الاكحلي الذي ارتقى شهيدا في الحال بينما تعرض الأخ عمر لجروح بالغة الخطورة وهو يرقد في المستشفى في وضع حرج .

إنه لمن دواعي الحزن والأسف أن تحدث هذه الجرائم داخل المدينة في الوقت الذي يخوض أبطالنا في الجيش الوطني معركة الوطن ضد الانقلابيين في جبهات الشرف والكرامة ، ويقدمون التضحيات دفاعا عن الهوية و الكرامة و الحرية و انتصارا لليمن الجديد ..يمن الأمن والحرية والعدالة ، الذي سيحمي الناس ويصون كرامتهم وأوراحهم ، وحرياتهم .

إننا في التجمع اليمني للإصلاح في تعز إذ نقف أمام هذه الجريمة الغادرة التي استهدفت الاستاذين عمر دوكم ورفيق الأكحلي ، وكذا سلسلة الجرائم التي طالت العشرات من المدنيين ومنتسبي الجيش الوطني في المدينة ، فإننا نجدد مطالبتنا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة الى القيام بمسؤليتهما في إنهاء مظاهر الانفلات الأمني ، وإيقاف نزيف الدم المستمر في المدينة .

كما ندعو إلى الإسراع بفتح تحقيق عاجل وشفاف ، حول هذه الجريمة ، ومكاشفة الرأي العام بنتائج التحقيق ، لمعرفة الجناة ، تمهيدا لاقتيادهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، و ندعو الحكومة إلى القيام بمسؤولياتها في تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية وما تحتاجه من عتاد وآليات تستطيع معها أن تبسط سيطرتها الأمنية بمقدرة وكفاءة.

كما نهيب بالخطاب المسجدي و الإعلامي وكافة منابر ومنافذ التواصل الاجتماعي والجماهيري أن يقوم برسالته التي تبني ولا تهدم وتوحد ولا تفرق وتجمع ولا تمزق( وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون).

ولا ننسى أن نتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد رفيق الأكحلي ، ودعائنا بالشفاء العاجل للاستاذ عمر دوكم .

حفظ الله تعز ، واليمن من كل سوء ..

ولا نامت أعين القتلة والجبناء..

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

14 رجب الحرام 1439

31 مارس 2018