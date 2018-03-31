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رابطة علماء ودعاة عدن تندد باستمرار مسلسل استهداف الأئمة وتطالب بالتحقيق

السبت 31 مارس 2018 10:11 م الصحوة نت - خاص
رابطة علماء ودعاة عدن تندد باستمرار مسلسل استهداف الأئمة وتطالب بالتحقيق

دانت رابطة علماء و دعاة عدن استمرار المسلسل الدامي في استهداف الأئمة والخطباء في عدن والتي كان آخرها بمحاولة اغتيال الشيخ / ياسر العزي / واعتقال الشيخ الجليل نضال باحويرث بطريقة غير قانونية.

وعبرت الرابطة في بيان لها تلقى موقع "الصحوة نت " نسخة منه عن ادانتها بأشد العبارات و الاستنكار استمرار المسلسل الدامي في استهداف الأئمة والخطباء في عدن إما بالاغتيال أو الاعتقال.

وقالت الرابطة إن ما حصل مؤخرا من استهداف الشيخ الفاضل ياسر العزي بمحاولة اغتيال آثمة رغم تميزه بنشر العلم ودعم المقاومة وفق منهج  الوسطية و الاعتدال وكذا اعتقال الشيخ الجليل نضال باحويرث بطريقة غير قانونية وهو كما لا يخفى من أبرز  رموز العمل الاجتماعي في كريتر بل في عدن قاطبة.

كما طالبت الرابطة رئيس الجمهورية بمحاسبة الجهات المختصة وتوجيه النائب العام للتحقيق في هذه القضايا الإجرامية وكشف الجناة وتقديمهم للرأي العام لينالوا جزاءهم العادل والإفراج عن الأئمة والخطباء الذين طالهم الاعتقال التعسفي.

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