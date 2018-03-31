أبرياء في محاكم باطلة.. حملة تضامنية مع "36" مختطفًا يخضعون لمحاكمة هزلية بصنعاء

دشن / ناشطون وحقوقيون / مساء اليوم السبت، حملة تضامنية مع المختطفين الذين يحاكمون في محاكم هزلية بالعاصمة صنعاء.

الحملة هدفت إلى تعرية ما تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية من اختطافات تتبعها محاكم هزلية عقب انتزاع اعترافات باطلة تحت التعذيب.

وقد شهدت الحملة تفاعاً في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #ابرياء_في_محاكم_باطلة.

يأتي هذا تزامناً مع استمرار مليشيا الحوثي إخضاع 36 من المختطفين المدنيين بينهم أكاديميون وباحثون في سجونها بصنعاء، لمحاكمات هزلية بدأتها منذ أبريل من العام الماضي 2017.

وتعرض المختطفون الـ "36" إلى تعذيب وحشي على إثره تم انتزاع اعترافات باطلة.

وتواصل مليشيا الحوثي اختطاف واعتقال الآلاف من المدنيين تعرض المئات منهم إلى تعذيب وحشي قتل على اثره عدد منهم.