الحكومة تقول إن الأعمال العدائية ضد العلماء تتماهى مع خطط الانقلابيين

قال / مجلس الوزراء / إن الإعمال العدائية ضد العلماء تتماهى مع خطط الانقلابين ولن يتم السكوت عنها.

وأكد المجلس أن تلك الأعمال العدائية الموجهة ضد العلماء والدعاة وغيرهم لن يتم السكوت عنها، لأنها تؤدي إلى تخريب الدين والدولة والمجتمع، وتهدد أمن واستقرار المواطنين، وتتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.

المجلس لفت إلى أن الحكومة الشرعية وبدعم من دول تحالف دعم الشرعية، تعمل على تجاوز كل الاخطاء والسلبيات بناءً على عملية تقييم شاملة تسهم في تحقيق الهدف والغاية المشتركة في استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستكمال انهاء الانقلاب الحوثي، وعدم السماح لأي محاولات من هنا او هناك لحرف هذه الغاية او الالتفاف عليها تحت اي غطاء او مسمى.

جاء ذلك في لقاء عقد بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع.

وأشار المجلس إلى أن الأحداث الأمنية خاصة المفتعلة ومن يقفون ورائها في تغذية الفوضى، لن ينجحوا في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب ملايين اليمنيين التائقين للأمن والاستقرار، واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.