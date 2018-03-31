اجتماع موسع بالضالع يقر اجراءات أمنية صارمة ضد كل من يحاول المساس بأمن المحافظة

أقر اجتماع أمني وعسكري ومحلي في محافظة الضالع اجراءات أمنية صارمة للضرب بيد من حديد ضد من يحاول المساس بأمن المحافظة؟

وناقش لقاء موسع عقد اليوم، في محافظة الضالع برئاسة المحافظ قائد اللواء 33 مدرع، اللواء علي مقبل صالح، التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة.

وخلال اللقاء الذي ضم وكلاء المحافظة وأعضاء السلطة المحلية السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وأئمة وخطباء المساجد وقيادات أمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية وثقافية وسياسية، أكد المحافظ أن الضالع ستظل درعاً منيعاً لأي محاولات تهدد أمنها واستقرارها.

وشدد المحافظ على الأجهزة الأمنية القيام بواجبها في ضبط كل من يحاول المساس بأمن المحافظة وتشويه صورة أبنائها.

وقال إن الوقت قد حان لإعادة الضالع الى مكانتها وهيبتها وأمنها واستقرارها الذي سيفرضه أبنائها بمساندة المجتمع والمواطنين.